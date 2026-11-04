"La riapertura dei termini del condono edilizio del 2003 in Campania è una questione di giustizia sociale e di equità di trattamento. Dopo 23 anni è necessario dare una risposta a migliaia di famiglie che vivono una situazione di incertezza, resa ancora più difficile dall’attuale emergenza abitativa". Così all’Adnkronos il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri sulla proposta di ripresentare un emendamento alla manovra per il condono edilizio in Campania, dopo lo stop dello scorso anno.

"In Campania si registrano circa 50mila ordinanze di abbattimento", spiega la deputata, capogruppo in commissione Affari sociali. "Nel 2003 - afferma - il governo Berlusconi introdusse una sanatoria nazionale, ma le scelte dell’allora amministrazione regionale guidata da Antonio Bassolino ne limitarono l’applicazione, creando una disparità rispetto ad altre regioni italiane".

Lo scorso anno il tema era già stato affrontato in Parlamento attraverso un emendamento alla manovra, successivamente confluito in un ordine del giorno approvato al Senato. "Quest’anno presenteremo, insieme agli altri parlamentari campani, un nuovo emendamento per arrivare finalmente a una soluzione", sottolinea. "Non si tratta di introdurre un nuovo condono indiscriminato, ma di riaprire i termini della sanatoria del 2003, nel rispetto dei requisiti e dei vincoli previsti dalla legge. Legalità, tutela del territorio e attenzione alle esigenze delle famiglie devono procedere insieme", scandisce la deputata. "Una volta approvata la norma, la Regione Campania avrebbe 60 giorni per decidere se aderire alla riapertura dei termini del condono. Auspichiamo che questa volta si possa finalmente dare una risposta ad una questione rimasta irrisolta per 23 anni", conclude Vietri. (di Luana Cimino)