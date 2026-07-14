circle x black
Cerca nel sito
 

Consob, da Cdm via libera a procedura nomina Stazi a presidente

Come anticipato da Adnkronos, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera

Guido Stazi - Agcm
Guido Stazi - Agcm
14 luglio 2026 | 19.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come anticipato da Adnkronos, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'avvio della procedura di nomina di Guido Stazi come nuovo presidente della Consob. Lo confermano fonti di Governo.

Guido Stazi è un esperto di Autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Antitrust.

E’ stato dirigente dell’Antitrust fin dagli anni Novanta, ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto dell’Agcom ed è stato segretario generale della Consob dal giugno 2013 al dicembre 2017. Ha quindi un profilo tecnico-istituzionale molto forte, con esperienza diretta nella regolamentazione finanziaria, nell’antitrust, nelle telecomunicazioni e nei temi legati alle piattaforme digitali e ai Big Tech.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Consob Guido Stazi presidente
Vedi anche
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video
Robert De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza