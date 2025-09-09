circle x black
Consumi, Dalle Rive (Ancc Coop): "Carrello della spesa sempre più salutista"

Così Ernesto Dalle Rive, presidente dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori -Ancc Coop, commentando il Rapporto Coop 2025 ‘Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani’

09 settembre 2025 | 13.47
"Il rapporto ci consegna la fotografia di un Paese in cui il problema principale è la produttività. Il carrello del consumatore è stato riconvertito a favore di politiche di spesa più salutiste e attente al benessere individuale”. Così Ernesto Dalle Rive, presidente dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori -Ancc Coop, commentando il Rapporto Coop 2025 ‘Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani’, presentato in anteprima oggi a Milano.

Un report che evidenzia l’impatto degli ormai fragili equilibri mondiali sui consumatori in un momento storico di generale incertezza. Impatto che si riflette anche sul rapporto degli italiani con il cibo. Anche se l’inflazione alimentare è meno alta nel nostro Paese che nel resto d’Europa, le difficoltà reddituali spingono gli italiani alla ricerca del risparmio e di soluzioni di maggiore convenienza, si legge in una nota.

Per andare incontro ai suoi clienti e soci, Coop ha agito sulla “filiera produttiva attuando processi di efficientamento industriale - spiega Delle Rive - soprattutto puntando allo sviluppo del prodotto a marchio Coop che coniuga i valori della cooperazione con il diritto alla salute dei nostri soci, dei consumatori e dei clienti”. Il rapporto consegna anche una criticità sui temi del lavoro - evidenzia il presidente di Ancc-Coop - Da questo punto di vista, lanciamo un appello al Governo: diamo la disponibilità a discutere, con le altre forze datoriali, della modalità di erogazione del lavoro nelle giornate festive e domenicale che pensiamo vada rivista”, conclude.

