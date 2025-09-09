circle x black
Consumi, Dalle Rive (Ancc Coop): "Prodotti a marchio uniscono salute e cooperazione"

09 settembre 2025 | 12.33
Redazione Adnkronos
"Come Coop abbiamo cercato di liberare risorse a favore di politiche migliori per i nostri clienti e per i nostri soci, agendo sulla nostra filiera produttiva attuando processi di efficientamento industriale, soprattutto puntando allo sviluppo del prodotto a marchio Coop che coniuga i valori della cooperazione con il diritto alla salute dei nostri soci, dei consumatori e dei clienti". Così Ernesto Dalle Rive, presidente dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori -Ancc Coop , commentando il Rapporto Coop 2025 'Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani', presentato in anteprima a Milano.

