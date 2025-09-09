Consumi, Latini (Coop Italia): "Preservare pragmatismo italiani"

"Bisogna preservare il pragmatismo degli italiani, consapevoli delle difficoltà, ma anche volenterosi di mantenere le cose positive del nostro Paese, come il valore del cibo. Un bene che vedono anche come mezzo per migliorare la loro qualità di vita e la salute. Su questo punto noi di Coop ci siamo, questo aspetto è in sintonia con la nostra ragion d'essere". Così Maura Latini, presidente Coop Italia, commentando l'anteprima dell'edizione 2025 del Rapporto Coop 'Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani', presentato a Milano