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Consumi, Tedeschi (Diageo Italia): "Promuoviamo consumo consapevole e responsabile dell'alcol"

"Partnership con Esselunga consente approccio di sensibilizzazione integrato"

Paolo Tedeschi, direttore Vendite Off Trade di Diageo Italia
Paolo Tedeschi, direttore Vendite Off Trade di Diageo Italia
23 aprile 2026 | 18.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“DrinkIq, cuore pulsante della campagna rivolta alla responsabilizzazione rispetto al consumo dell'alcol 'Se scegli di bere, bevi responsabilmente', è una piattaforma gratuita orientata alla consapevolezza e, dunque, al consumo responsabile di alcolici. L'obiettivo è formare le persone attraverso informazioni sulla legge, sui rischi e sull'utilizzo responsabile. Ci sono anche dei test interattivi che possono aiutare a condividere le nozioni, a capire il livello di preparazione e di consapevolezza”. Lo ha detto Paolo Tedeschi, direttore Vendite Off Trade di Diageo Italia, in occasione del lancio della nuova campagna “Se scegli di bere, bevi responsabilmente” oggi a Roma, promossa da Diageo ed Esselunga. La campagna si inserisce nell’ambito della presentazione della Giornata del Consumo consapevole di qualità, un’iniziativa istituzionale che mira a promuovere una cultura del consumo consapevole, informato e positivo, oggetto di una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati su proposta di Alberto Luigi Gusmeroli.

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“La collaborazione con Esselunga è strategica. Per noi, che lavoriamo con la filiera, è fondamentale comunicare la responsabilità che abbiamo in quanto produttori di alcolici”, così come è importante per Esselunga “in qualità di distributore", ha detto.

"L'obiettivo comune è quello di raggiungere e massimizzare il numero di persone che vengono coinvolte in questa campagna di comunicazione. La partnership con Esselunga consente infatti un approccio più integrato, in una filiera che si sta progressivamente ampliando. Ed è anche per questo che oggi siamo alla Camera: per superare una logica limitata al rapporto tra produttore e fornitore e costruire invece un quadro più istituzionale, capace di consolidare e trasmettere principi fondamentali per il futuro, in un’ottica di filiera sempre più coesa e integrata”, ha concluso.

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consumo consapevole alcol responsabile DrinkIq
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