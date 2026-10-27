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Cop17: l’Italia aderisce al Fungal Conservation Pledge

L’Italia aderisce al Fungal Conservation Pledge - (Ufficio stampa)
L’Italia aderisce al Fungal Conservation Pledge - (Ufficio stampa)
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27 ottobre 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
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L’Italia aderisce al Fungal Conservation Pledge, iniziativa internazionale dedicata a rafforzare il riconoscimento e la conservazione dei funghi nell’ambito delle politiche per la biodiversità. L’annuncio è stato dato dal sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, senatore Claudio Barbaro, nel corso della Reception di alto livello dedicata al Pledge, ai margini della Cop-17 della Convenzione sulla Diversità Biologica a Yerevan. “Con l’adesione al Fungal Conservation Pledge, l’Italia rafforza il proprio contributo alla tutela di una componente essenziale della biodiversità, ancora non pienamente riconosciuta. I funghi svolgono un ruolo fondamentale per il funzionamento degli ecosistemi, la salute dei suoli e i processi di ripristino. La loro conservazione è parte integrante dei nostri sforzi per l’attuazione del Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal”, ha dichiarato il sottosegretario Barbaro.

Con questa adesione, l’Italia si unisce ai Paesi che hanno già aderito all’iniziativa, confermando la volontà di collaborare con i partner internazionali affinché il ruolo essenziale dei funghi trovi crescente riconoscimento nell’attuazione del Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal. L’iniziativa offre inoltre l’opportunità di valorizzare ulteriormente il patrimonio scientifico e le competenze sviluppate dall’Italia in ambito micologico.

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