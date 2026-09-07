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Core, l'agenzia guarda all'Europa e apre una nuova sede a Bruxelles

Core, l'agenzia guarda all'Europa e apre una nuova sede a Bruxelles
07 settembre 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Core, agenzia di corporate relations specializzata in advocacy e stakeholder engagement, apre Core Europe, la nuova sede di Bruxelles a pochi passi dal parlamento europeo, portando per la prima volta la propria presenza operativa fuori dall’Italia. L’apertura del nuovo ufficio, in Rue d'Arlon 82, rappresenta il nuovo passo di un percorso di crescita che nel corso del 2026 ha visto Core ampliare competenze, servizi e ambiti di attività, con il lancio di due nuove business unit: CORE Video Factory, dedicata alla produzione di video podcast e contenuti video corporate, e HealthCORE, unit specializzata in advocacy e stakeholder engagement con docus sul mondo healthcare e life science.

La nuova sede di Bruxelles sarà un hub operativo di 500 metri quadrati pensato per creare connessioni, sviluppare progetti e dare vita a nuovi contenuti. L’obiettivo è di accompagnare i clienti e i progetti già sviluppati da Core a Bruxelles e, allo stesso tempo, costruire nuove opportunità direttamente sul mercato europeo. La sede sarà quindi il punto di partenza per sviluppare iniziative pensate fin dall’origine per un pubblico e un network internazionale, oltre che per costruire progressivamente un portfolio di clienti esteri. A ottobre, la nuova sede ospiterà l’evento promosso dal think tank Hub Turismo Europe, dedicato alle prospettive di crescita e competitività del turismo in Europa, con il coinvolgimento del Parlamento Europeo. A novembre saranno invece due gli appuntamenti in programma: The Urban Mobility Council, il think tank sviluppato da CORE per Unipol e dedicato ai temi della mobilità urbana, e la prima edizione europea del Business Ethics Summit, il forum che CORE organizza annualmente in Vaticano e che affronta le implicazioni etiche dell’intelligenza artificiale nel mondo del business.

"Chi si occupa di relazioni istituzionali sa che oggi il centro del confronto politico ed economico è sempre più a Bruxelles - dichiara Pierangelo Fabiano, ceo di CORE e CORE Europe - Non potevamo permetterci di non esserci, e abbiamo scelto di farlo in modo strutturato, non simbolico. Bruxelles diventa così parte centrale di tutte le nostre attività, non un avamposto separato. Siamo un’agenzia ambiziosa, con voglia di crescere e di differenziarci nel mercato, puntando sempre più su advocacy, think tank e progetti che uniscono competenze diverse. È un percorso che abbiamo costruito passo dopo passo in questi anni, e che oggi vogliamo portare con convinzione su scala sempre più internazionale".

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Tag
Core Europa Bruxelles Advocacy Stakeholder engagement Corporate relations
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