Cosmetica, Bruzzone (BolognaFiere): "Cosmoprof 2025 edizione da record"

"Questa edizione” di Cosmoprof “ha mantenuto le attese. Ci aspettavamo un grande show e c'è stato. Sono oltre 3100 gli espositori che si sono dati appuntamento qui a Bologna. I dati sul primo giorno di visitazione confermano una crescita. Credo che sia un'edizione assolutamente da record”. Lo afferma Antonio Bruzzone, amministratore delegato BolognaFiere, intervenendo questa mattina alla 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, in svolgimento fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.

Una manifestazione alla quale prendono parte aziende da 65 paesi, in rappresentanza di oltre 10mila brand con una crescita del 35% degli espositori rispetto agli anni precedenti. Una conferma che la manifestazione dedicata all’industria cosmetica “è l'appuntamento più importante al mondo per questo settore - sottolinea Bruzzone - In questa fiera arrivano espositori e visitatori da tutto il mondo. Gestiamo con il marchio Cosmoprof anche manifestazioni a Bangkok, a Mumbai, a Miami, a Las Vegas e a Hong Kong, ma la penetrazione che ha BolognaFiere in questo settore è assolutamente massima”, puntualizza.