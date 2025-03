Cosmetica, Iovine (Naturalia Tantum Group): "Cosmoprof è opportunità per raccontare nostra evoluzione"

"Per noi Cosmoprof è una bellissima vetrina, un'opportunità per presentare i nostri brand, per raccontare l'evoluzione della nostra azienda, che è in continuo movimento, sempre pronta a portare sul mercato novità, servizi ai retail, ma anche ai dettaglianti e alle persone che hanno dato fiducia al nostro marchio”. Lo ha detto Francesco Iovine, amministratore delegato Naturalia Tantum Group, alla 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.