Quello della cosmetica “è un settore importante, significativo e trainante del Made in Italy nel mondo, che cresce continuamente sia in qualità, eccellenza, sostenibilità, sia in volumi, nei diversi mercati del mondo”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso alla 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, in svolgimento fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.