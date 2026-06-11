Crisi energetica Eurozona: il Fmi chiede aiuti mirati per la transizione

Il Fmi esorta l'Eurozona a indirizzare gli aiuti fiscali sulla transizione energetica, monitorando attentamente gli aiuti di Stato per promuovere l'efficienza e la trasformazione del mix energetico.

La risposta di politica fiscale alla crisi energetica determinata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz "deve essere concepita per sostenere la trasformazione necessaria nel mix energetico dell'Ue". Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale.

L'allentamento temporaneo delle norme sugli aiuti di Stato a sostegno delle imprese che affrontano costi energetici più elevati "deve essere monitorato attentamente per garantire che non rallenti la transizione energetica. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che i beneficiari apportino modifiche al loro mix energetico".

Qualsiasi ulteriore sostegno, continua il Fondo, "dovrebbe essere limitato e mirato a imprese altrimenti redditizie e ad alta intensità energetica, subordinato a miglioramenti dell'efficienza energetica e coordinato a livello Ue per salvaguardare la parità di condizioni".