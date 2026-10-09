Crispino (Polimi): "Sabbia da termovalorizzatori in pavimentazioni stradali"

'Sperimentazione condotta con Officine dell'Ambiente ha dato ottimi risultati’
"Il mio intervento ha riguardato gli esiti di una lunga sperimentazione condotta con Officine dell'Ambiente su sabbia da termovalorizzatori, che trovano ormai una applicazione in ambito stradale, in particolare nelle pavimentazioni. È un risultato molto importante, che è stato raggiunto insieme a tanti partner, tra cui l'Anas: insieme a loro abbiamo condotto delle verifiche di campo sperimentali in strada e abbiamo potuto appurare effettivamente che questa tecnologia si può usare. E questa è una grande notizia per l'ambiente”. Lo ha detto Maurizio Crispino, professore di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti al Politecnico di Milano - Polimi, intervenendo all’evento ‘Il campo prova asfalti. Sostenibilità e materiali per le strade del futuro’, organizzato a Bologna nell'ambito di Asphaltica 2026, la manifestazione di riferimento per il settore stradale in Italia e in Europa, un appuntamento altamente specializzato che coinvolge l'intera filiera.