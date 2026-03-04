circle x black
Cerca nel sito
 

Cybersicurezza, Boggio (Kyndryl): "Italia bersaglio del 10% degli attacchi globali"

Al Cybersec 2026: "Danni per milioni al giorno alle imprese"

04 marzo 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La cybersecurity è un’infrastruttura strategica per la competitività del Paese. I dati più aggiornati mostrano un’Italia particolarmente esposta: nel 2024 si sono registrati 357 attacchi gravi (+15,2% sul 2023) e nel primo semestre 2025 si rilevano 280 incidenti critici, pari a oltre il 10% degli attacchi mondiali". Lo ha detto Andrea Boggio, Director, Security Customer Technical Advisor di Kyndryl, in una nota prodotta in occasione del Cybersec 2026, la due giorni organizzata presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato. Temi di questa edizione: ‘Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune’.

Boggio si sofferma poi sui dati diffusi da Acn, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: “Nel 2025 gli incidenti gestiti dalla Polizia Postale hanno superato quota 55mila e il 54% degli attacchi è attribuito all’hacktivism, contro l’8% del resto del mondo. Un fenomeno che colpisce infrastrutture, pubblica amministrazione e industria italiana in modo unico nel panorama europeo. Quando un attacco blocca un’azienda il costo si misura in milioni di euro al giorno: produzione ferma, servizi paralizzati, dati esfiltrati. Con il nuovo Security Briefing Center, integrato con il nostro Soc (Security operation center), offriamo alle aziende italiane un hub dove confrontarsi su scenari reali e co-progettare strategie di resilienza seguendo un approccio strutturato e pienamente allineato alle normative nazionali ed europee. In Italia - conclude - non basta più parlare di sicurezza, serve costruirla con competenze, metodo e trasparenza”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cybersicurezza Attacchi informatici Infrastruttura strategica
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza