circle x black
Cerca nel sito
 

Cybersicurezza, Fasano (Ermetix): "Ia diventa superficie di attacco"

Al Cybersec 2026: "Intelligenza artificiale non è solo strumento ma anche arma"

04 marzo 2026 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L’intelligenza artificiale non è più soltanto uno strumento in mano ai cybercriminali. Sta diventando essa stessa parte della superficie d’attacco delle nostre organizzazioni. Il vero cambio di prospettiva è capire che l’intelligenza artificiale non è un semplice tool, ma un attore operativo inserito nei nostri sistemi: se un avversario riesce a orientarlo, non ha più bisogno di bucare un server perché può direttamente pilotare un processo". Sono le parole di Diego Fasano, Ceo di Ermetix, partecipando oggi a Roma alla Cybersec 2026, la conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, in collaborazione con la Polizia di Stato per discutere di ‘Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune’.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cybersicurezza intelligenza artificiale attacco informatico
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza