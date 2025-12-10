Dalla sartoria al chip: l'AI di nuova generazione accelera la produzione nell'alta moda

La capacità di mantenere l'eccellenza artigianale di fronte all'aumento dei volumi rappresenta una delle sfide produttive più pressanti. L'efficienza, dalla prototipazione alla gestione delle texture complesse, dipende oggi da strumenti digitali all'avanguardia. Per analizzare come l'infrastruttura IT risponde a queste esigenze, abbiamo incontrato Luigi Marinoni, IT Manager di Cieffe Milano, leader nella produzione di capi di lusso a Milano. Marinoni illustra come l'introduzione di PC AI ad alte prestazioni, come il nuovo Acer TravelMate P6, abbia garantito una maggiore fluidità nella collaborazione tra designer e tecnici, velocizzato l'elaborazione di rendering complessi e fornito strumenti di comunicazione cristallini, consentendo al team di superare i limiti di tempo e di dedicare maggiore spazio all'innovazione creativa.