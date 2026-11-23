Il Brunello di Montalcino difende la sua leadership globale tra sfide climatiche, nuovi mercati e strategie di tutela. Secondo i dati dell'Osservatorio Uiv per il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, la denominazione si avvia a chiudere il 2026 con un valore al consumo di quasi 750 milioni di euro e 9,3 milioni di bottiglie vendute nel mondo, con un prezzo medio stabile intorno agli 81 euro a bottiglia, limitando la flessione al 2,7% in valore nonostante un contesto internazionale complesso. Sul fronte produttivo, i vigneti iscritti restano fermi a 2.100 ettari, con una riduzione delle rese confermata a 70 quintali per ettaro per preservare l'alto posizionamento qualitativo. In questo scenario, in occasione della 35esima edizione di 'Benvenuto Brunello' a Montalcino, il presidente Giacomo Bartolommei traccia con l’Adnkronos il bilancio dell'annata più calda di sempre, delle strategie sui mercati esteri, dove il Canada vola (+15%) compensando le difficoltà degli Stati Uniti (-8%) che pur resta il principale sbocco con oltre il 30% dell'export e racconta quali strategie il Consorzio ha messo in campo per sostenere i produttori nella morsa dell'aumento dei costi di produzione.

Presidente Bartolommei, servono ulteriori risorse e azioni dal Governo per promuovere il Brunello all'estero?

"Il Governo e le istituzioni hanno stanziato risorse adeguate, intensificando gli investimenti e il lavoro dell'Ice e delle ambasciate nei vari Paesi. Tuttavia, da agricoltori non siamo mai del tutto soddisfatti: il momento è complesso e servono investimenti continui e maggiori facilitazioni burocratiche per organizzare le grandi fiere sovranazionali, perché la promozione resta l'unico asset per valorizzare i prodotti di qualità. Quanto alle risorse europee delll'Ocm Vino siamo molto soddisfatti: la Regione Toscana ha ammesso al finanziamento tutte le domande presentate. La nuova annualità Ocm (partita il 16 ottobre) è già operativa e ci ha permesso di realizzare Vinitaly Usa e di prepararci alla tappa londinese di Benvenuto Brunello".

Com'è andato il tour nordamericano tra Stati Uniti e Canada?

"In Canada abbiamo ottenuto un risultato straordinario, segnando un +15% sull'anno precedente. Negli Stati Uniti la strada è più in salita a causa delle incertezze degli ultimi due anni, ma gli Usa restano il nostro primo mercato (oltre il 30% delle esportazioni) nonché il più maturo e fedele, come dimostrano anche i flussi turistici sul territorio. Continueremo a presidiarlo con eventi mirati: il 23 febbraio saremo a New York con 'Benvenuto Brunello', per presentare la nuova annata 2022, seguiti da masterclass a Miami e Chicago, oltre alle grandi fiere di riferimento come Vinitaly in Italia, Wine Paris e ProWein".

In un quadro geopolitico segnato da guerre e barriere commerciali, su quali altri mercati puntate?

"Quest'anno abbiamo riattivato gli investimenti promozionali in Brasile (area Mercosur), Giappone e Svizzera. Per quanto riguarda Cina e India, non sono previste azioni nell'immediato, ma rientrano nel piano promozionale 2027-2029, su cui stiamo lavorando con una programmazione dettagliata".

Come sostenete i produttori di fronte all'aumento dei costi di produzione e all'inflazione?

"Manteniamo un dialogo costante con le istituzioni regionali e nazionali per rappresentare le difficoltà delle aziende. La criticità maggiore oggi è il rincaro dei carburanti, che pesa sia sulla logistica sia sulle lavorazioni agricole in campo: i crediti d'imposta aiutano, ma questa pressione non è sostenibile all'infinito. L'inflazione al consumo tocca solo marginalmente vini di alta fascia come Brunello e Rosso di Montalcino, mentre crea qualche tensione sui ricarichi nella ristorazione (Ho.Re.Ca.), dove serve equilibrio da parte di tutti".

La vendemmia 2026 è iniziata in anticipo, come si profila l'annata?

"È stata l'annata più calda di sempre, con il record di 52 giorni sopra i 35 gradi, superando persino il 2022 e il 2003. Fortunatamente non è stata una stagione siccitosa: le piogge nei momenti giusti e le riserve idriche del sottosuolo hanno mantenuto i vigneti verdi e sanissimi fino alla raccolta. Il vino nasce con bella fragranza e frutto: ci darà grandi soddisfazioni durante i cinque anni di invecchiamento".

Com'è l'andamento del valore dei vigneti a Montalcino, temete speculazioni?

"Negli ultimi due anni i valori sono rimasti stabili: un ettaro di Brunello vale tra i 600mila e i 700mila euro, mentre per il Rosso siamo tra i 150mila e i 250mila euro. Questo valore patrimoniale offre solide garanzie bancarie alle aziende. Non temiamo speculazioni: continuano le compravendite interne tra produttori e gli investimenti esterni sono benvenuti, purché avvengano nel pieno rispetto delle regole consortili".

Perché il Consorzio ha deciso di ampliare la superficie coltivabile a Rosso di Montalcino?

"A Montalcino avevamo una 'piramide rovesciata', con 2.100 ettari di Brunello (bloccati da fine anni '90) contro i soli 510 di Rosso. Dal 2024 abbiamo aperto a nuovi 362 ettari di vigneti già esistenti sul territorio, arrivando a 860 ettari totali per dare maggiore identità alla denominazione e raggiungere una base produttiva di almeno 5 milioni di bottiglie. Il Rosso di Montalcino è la vera porta d'ingresso al nostro territorio per i consumatori".