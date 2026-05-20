circle x black
Cerca nel sito
 

Damiani (Fi): "Settore aereo strategico ma servono risorse per transizione"

Dario Damiani, componente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica - (foto Adnkronos)
Dario Damiani, componente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica - (foto Adnkronos)
20 maggio 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il settore dei trasporti aerei è un settore strategico per il nostro Paese, ma il processo di transizione avviato da tempo sta incontrando difficoltà legate anche al contesto geopolitico internazionale”. Così Dario Damiani, componente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, intervenuto all'incontro a Roma promosso dalla Fondazione Pacta, durante il quale è stato presentato uno studio di scenario dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità.

CTA

Damiani ha sottolineato come il settore, fortemente energivoro e centrale per la competitività nazionale, richieda oggi un sostegno più incisivo sul piano economico e strategico. “Abbiamo chiesto la possibilità di utilizzare tutte le risorse disponibili - ha spiegato - in particolare per un comparto come quello del trasporto aereo è necessario iniziare a mettere a sistema tutte le leve finanziarie a disposizione”.

Il senatore ha richiamato anche il ruolo delle istituzioni europee e nazionali nella gestione delle risorse: “Abbiamo chiesto al ministro dell’Economia di avviare un confronto con l’Europa sull’utilizzo delle risorse del Pnrr e dei fondi di coesione, compresi eventuali residui, per sostenere il settore energetico e dei trasporti e favorire il rilancio del Paese”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trasporto aereo decarbonizzazione Fondazione Pacta transizione
Vedi anche
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza