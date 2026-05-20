Damiani (Fi): "Settore aereo strategico ma servono risorse per transizione"

“Il settore dei trasporti aerei è un settore strategico per il nostro Paese, ma il processo di transizione avviato da tempo sta incontrando difficoltà legate anche al contesto geopolitico internazionale”. Così Dario Damiani, componente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, intervenuto all'incontro a Roma promosso dalla Fondazione Pacta, durante il quale è stato presentato uno studio di scenario dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità.

Damiani ha sottolineato come il settore, fortemente energivoro e centrale per la competitività nazionale, richieda oggi un sostegno più incisivo sul piano economico e strategico. “Abbiamo chiesto la possibilità di utilizzare tutte le risorse disponibili - ha spiegato - in particolare per un comparto come quello del trasporto aereo è necessario iniziare a mettere a sistema tutte le leve finanziarie a disposizione”.

Il senatore ha richiamato anche il ruolo delle istituzioni europee e nazionali nella gestione delle risorse: “Abbiamo chiesto al ministro dell’Economia di avviare un confronto con l’Europa sull’utilizzo delle risorse del Pnrr e dei fondi di coesione, compresi eventuali residui, per sostenere il settore energetico e dei trasporti e favorire il rilancio del Paese”.