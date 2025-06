D'Angelo (Inps), 'Un portale pensato per i giovani, in base ad età e nuovi linguaggi'

"Il portale Inps cambia volto per parlare alle nuove generazioni, non basta più suddividere per cittadino o azienda: è tempo di costruire sezioni e strumenti specifici per fasce d’età, a partire dai giovani" Ha detto Massimiliano D’Angelo, direttore centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell’Inps, in occasione della conferenza "Inps per i giovani" presso Palazzo Wedekind a Roma, durante la quale sono state illustrate le principali azioni messe in campo dall'Istituto per promuovere una più diffusa consapevolezza previdenziale tra i giovani.