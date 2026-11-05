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D'Aprile (Mase): "Transizione digitale pilastro di quella ecologica"

Laura D'Aprile - Adnkronos
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05 novembre 2026 | 11.48
Francesca Romano
LETTURA: 1 minuti

“La transizione digitale è una transizione trasversale a tutte le altre, transizione energetica e transizione ecologica, quindi diventa un pilastro fondamentale per tutti questi tipi di transizioni”.

Laura D'Aprile, capo dipartimento per lo Sviluppo sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, interviene a Ecomondo 2026, alla Fiera di Rimini, nel confronto organizzato da Ama sulle nuove tecnologie applicate ai servizi ambientali. D'Aprile ricorda gli investimenti sostenuti con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'innovazione tecnologica degli impianti di gestione dei rifiuti e di raccolta, dai cassonetti intelligenti alla digitalizzazione delle filiere di plastica, vetro, carta, cartone, Raee e tessile, fino alla logistica.

Tra gli strumenti più trasversali figura il Sistema di monitoraggio integrato avanzato, un'infrastruttura digitale basata sul cloud e sul Polo strategico nazionale, pensata per integrare i sistemi operativi e monitorare gli impianti esistenti. Il sistema potrà supportare anche il controllo degli abbandoni e la prevenzione degli illeciti nella gestione dei rifiuti. Una prima applicazione concreta, spiega D'Aprile, è l'accordo con Roma Capitale per integrare Ucronia, il sistema gestito da Ama, con il monitoraggio ambientale nazionale.

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