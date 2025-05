De Carlo (Presidente Commissione Agricoltura Senato)"Non esiste un agricoltore che vuole il male della propria terra, la sostenibilità va declinata" 

"La sostenibilità è centrale e l'agricoltura è sostenibile per definizione. Non esiste nessun agricoltore che lavori il campo oggi precludendosi la possibilità di farlo negli anni futuri. Il problema è come declinare la sostenibilità." Sono le parole di Luca De Carlo presidente della 9° Commissione Agricoltura, Turismo , industria del Senato durante l'evento "Sostenibilità e Innovazione: il futuro dell'agricoltura italiana" evento organizzato da Syngenta e inserito nel calendario del Food&Science Festival di Mantova.