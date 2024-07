De Castro (Nomisma): “Importante trovare equilibrio fra transizione ecologica e dimensione economico-sociale”

“Ci troviamo all'avvio di una nuova legislatura europea, per cui è importante capire come il trade off tra la transizione ecologica da una parte e la dimensione economica e sociale dall'altra possa trovare un nuovo equilibrio”. A dirlo Paolo De Castro, presidente Comitato Scientifico di Nomisma, a margine del convegno organizzato da Nomisma in collaborazione con Philip Morris Italia, intitolato “Le competenze per la transizione ecologica ed energetica nelle imprese agroalimentari italiane: stato dell’arte e fabbisogni”, in cui si è discusso delle sfide della transizione ecologica ed energetica, da parte dell’agricoltura e dell’industria alimentare, che richiedono continuo aggiornamento delle competenze e delle professionalità in grado di gestire il percorso di transizione.