circle x black
Cerca nel sito
 

Design, Formenti (Confindustria Nautica): "Con Trussardi uniamo due eccellenze Made in Italy"

All’incontro organizzato durante la Design week: "Nautica da diporto, moda, design e lifestyle uniti nell’esperienza dell’abitare, sulla terra o in mare"

Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica
Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica
23 aprile 2026 | 14.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“La collaborazione con Trussardi nasce in modo naturale, mettendo in dialogo due ambiti di eccellenza del Made in Italy: da un lato la nautica da diporto e la sua vetrina d’eccellenza – il Salone Nautico Internazionale, dall’altro la moda, il design e il lifestyle. Sono mondi che parlano sempre più tra loro, che condividono attenzione per la qualità, per il progetto, per i materiali, ma anche per l’esperienza complessiva dell’abitare, che sia sulla terra o in mare”. Lo ha detto oggi a Milano Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica, intervenendo al talk “Nautica & Lifestyle: una visione integrata per il contract” presso lo Showroom Trussardi. L’appuntamento, che si è tenuto nel corso della Design Week 2026, è stata l’occasione per annunciare la partnership tra le due realtà.

CTA

Una collaborazione che “completa il Dna dell'industria nautica italiana che a oggi è l’industria di settore più importante al mondo - osserva Formenti - Forte del saper fare italiano, unito al design e alla creatività”. In merito alla partnership con il brand di lusso, Formenti afferma: “Crediamo molto in questo tipo di sinergie - continua - perché rappresentano un’opportunità concreta di crescita e di evoluzione per entrambi i settori, in un’ottica di visione integrata. Siamo convinti che questo percorso comune potrà portare risultati importanti e generare nuove opportunità, mettendo a sistema competenze, creatività e capacità progettuale”. Durante l’incontro ospitato “in una delle case più storiche del design italiano, dove la bellezza non è ostentata, ma trasuda da ogni angolo”, è stata anche presentata la nuova edizione del Design Innovation Award, insieme alla pubblicazione dedicata alle prime sei edizioni del premio, istituito nel 2020 da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico Internazionale. “In questo contesto - aggiunge il presidente - il Design Innovation Award rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il nostro settore racconta e valorizza l’innovazione, il talento e la qualità del progetto.

Formenti conclude soffermandosi ancora sulla collaborazione con Trussardi che arrederà diverse aree del Salone nautico di Genova. “Questa collaborazione per noi è fonte di orgoglio, ma anche di ispirazione e di visione sul futuro”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Made in Italy Salone Nautico Internazionale Design Innovation Award
Vedi anche
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza