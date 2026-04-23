Design Week: Chicco lancia la Linea Meraviglia i nuovi concetti di design evolutivo

In occasione della Design Week 2026, Chicco ha presentato oggi all'ADI Design Museum la linea Meraviglia e il proprio approccio al design evolutivo nel corso di un panel dedicato a come cambiano lo spazio domestico e il progetto nel tempo. L'incontro si inserisce all'interno di una presenza più ampia del brand alla Design Week, con un'installazione che rende visibile il concetto di "casa che cresce" come ambiente dinamico, chiamato ad adattarsi alle trasformazioni della vita familiare e delle e delle routine quotidiane.