Un'inchiesta basata su oltre 15 milioni di documenti interni trapelati getta un'ombra sugli sforzi di risanamento del colosso bancario intrapresi dal capo di Deutsche Bank Christian Sewing. Condotta da oltre 200 giornalisti di un consorzio di media, tra i quali figurano il Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, il New York Times, il Manager Magazin, il canale tedesco ZDF e il quotidiano austriaco Der Standard, l'inchiesta, battezzata 'Inside Deutsche Bank', mostra come la prima banca privata tedesca, in modo ricorrente, ha fatto prevalere gli interessi commerciali sul rispetto delle sanzioni internazionali, delle norme antiriciclaggio e talvolta delle proprie procedure interne.

L'inchiesta, secondo gli autori basata su documenti provenienti principalmente dai servizi incaricati dei dossier sensibili e dei controlli di conformità, evoca in particolare la gestione di clienti come oligarchi russi, i legami della banca con il finanziere americano Jeffrey Epstein, condannato per sfruttamento sessuale di minori, nonché transazioni che coinvolgono consegne di armi verso zone di conflitto. 'Inside Deutsche Bank' mette in luce carenze nei controlli, pratiche contabili contestate e tensioni interne attorno ai team di conformità, affermano i media che vi hanno lavorato per diversi mesi.

Cosa dice Deutsche Bank

Alcuni scambi di messaggi privati delineano un ritratto non molto positivo di Christian Sewing, generalmente accreditato del risanamento della banca dal 2018, afferma in particolare il Financial Times. Deutsche Bank ha risposto sottolineando che i fatti evidenziati risalgono in alcuni casi a quasi vent'anni fa. La banca afferma di aver esaminato questi dossier all'epoca con le autorità di regolamentazione e ricorda di aver investito 7 miliardi di euro tra il 2019 e il 2025 per rafforzare i suoi dispositivi di controllo. Assicura di essere oggi "una banca diversa", evidenziando i suoi profitti record registrati nel 2025.

Il presidente del consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank ha espresso il proprio sostegno all'amministratore delegato Sewing, in seguito all'inchiesta giornalistica. Oggi Alexander Wynaendts ha dichiarato che, da quando ha assunto l'incarico nel 2022, "non c'è stata una sola decisione di Christian Sewing che abbia destato in me preoccupazione" ed ha affermato di non aver riscontrato "alcun elemento nuovo nei resoconti emersi".

Gli episodi descritti, ha spiegato, risalgono a molti anni fa. "Laddove necessario, il consiglio di sorveglianza ha già affrontato tali questioni in passato, informandone anche le autorità di vigilanza". Wynaendts ha sottolineato che la banca è stata protagonista di "una trasformazione profonda, sia sotto il profilo culturale che per quanto riguarda i sistemi di controllo". Ha inoltre aggiunto che l'istituto è guidato da un "team dirigenziale che sta orientando la banca verso una redditività sostenibile, avvalendosi di controlli efficaci, e da un amministratore delegato che sta promuovendo con determinazione questo processo di trasformazione".

Le parole di Trump

"Ho pagato molte tasse. E' illegale che abbiano fatto una cosa del genere", ha detto il presidente americano, Donald Trump, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla fuga di documenti riservati della Deutsche Bank, tra cui informazioni relative alle sue dichiarazioni fiscali.