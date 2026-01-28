circle x black
Deutsche Bank, perquisizioni a Francoforte e Berlino: indagini su riciclaggio

Secondo il media tedeschi, il blitz è collegato a società connesse con l'oligarca russo Roman Abramovich, vicino al Cremlino e inserito dalla primavera 2022 nella lista delle figure oggetto di sanzioni dell'Unione Europea

28 gennaio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
Perquisizioni sono state condotte questa mattina presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca, Deutsche Bank. Secondo media tedeschi - come lo 'Spiegel' - la procura di Francoforte avrebbe avviato un'indagine collegata a sospette attività di riciclaggio di denaro. Un portavoce del gruppo bancario ha confermato che "la procura di Francoforte sta eseguendo misure presso i locali della Deutsche Bank", aggiungendo che Deutsche Bank sta "collaborando pienamente".

Secondo quanto riporta Der Spiegel una trentina di funzionari dell'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) sono arrivati nella sede centrale della banca nel centro di Francoforte poco dopo le 10 del mattino nel quadro di un'indagine "contro persone e dipendenti precedentemente sconosciuti della Deutsche Bank" con sospetto di riciclaggio di denaro. Secondo fonti citate dalla testata tedesca, il blitz è collegato a società connesse con l'oligarca russo Roman Abramovich, vicino al Cremlino e inserito dalla primavera 2022 nella lista delle figure oggetto di sanzioni dell'Unione Europea .

