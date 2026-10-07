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Di Amato (Maire), 'Its dedicato alla transizione energetica risponde all'esigenza di un intero sistema'

07 ottobre 2026 | 08.08
Redazione Adnkronos
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L'Its (Istituto tecnico superiore) dedicato alla transizione energetica "nasce da un'esigenza: avere persone specializzate, figure intermedie tra il liceo, l'università e i vecchi istituti tecnici (periti e geometri) che hanno fatto la nostra Italia e la nostra industria così grandi. Abbiamo messo subito in atto il primo Its in Italia sulla transizione energetica, di cui abbiamo tanto bisogno noi come azienda, ma di cui necessita proprio l'intero sistema per affrontare la transizione energetica attraverso queste figure professionali". Lo ha detto Fabrizio D'Amato, Founder di Maire, partecipando a Roma alla presentazione della Fondazione Green Innovation ITS Academy, nata proprio su impulso del gruppo per rispondere all'esigenza di formare tecnici altamente specializzati nella decarbonizzazione e nell'economia circolare. Entro il mese di novembre 2026 prenderà il via il primo corso ITS in "Energy Transition Specialist".

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