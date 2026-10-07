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Digitale: Borgonzoni (Mic), 'nei borghi fibra necessaria per abbattere barriera tecnologica'

07 ottobre 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
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"La fibra e tutto ciò che riguarda il divario tecnologico, che c'è sempre stato nei borghi, vanno abbattuti. Per noi è fondamentale superarlo perché, per vivere in un borgo bisogna riuscire ad avere le stesse tecnologie di una città: bisogna poter lavorare da un borgo, bisogna poter accedere alla sanità". Lo ha detto il sottosegretario al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, intervenendo a Roma all'evento "Borghi digitali: soluzioni metodologiche e tecnologiche per una strategia d'innovazione urbana e territoriale. Un modello per comuni, pubbliche amministrazioni e territori di nuova", promosso da Enea e Open Fiber.

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