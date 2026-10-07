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Digitale: Gola (Open Fiber), 'Pitigliano laboratorio per la crescita dei borghi'

07 ottobre 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo realizzato insieme a Enea e all'Università dell'Insubria un'iniziativa in cui noi, con la nostra infrastruttura in fibra, abbiamo messo a disposizione del Comune e della comunità una serie di servizi innovativi che contribuiscono a far crescere la qualità della vita e della qualità dell'amministrazione pubblica nei piccoli borghi. Pitigliano è stato una sorta di laboratorio, il modello può essere esportato in tutti i piccoli borghi". Lo ha dichiarato Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, a margine dell'evento sui "Borghi digitali" promosso a Roma da Enea e dalla stessa Open Fiber.

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