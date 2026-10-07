Digitale: Gozo (Enea), 'Modello Pitigliano replicabile per il 70% dei comuni italiani'

"Il Progetto Pitigliano Laboratorio Aperto è un progetto replicabile. Abbiamo sviluppato un percorso di innovazione urbana in comuni caratterizzati dagli stessi gap di innovazione e dalle stesse difficoltà nell'inserire e nell'adottare modelli gestionali di nuova generazione, vale a dire modelli che utilizzano i dati per la gestione del territorio, per l'amministrazione delle infrastrutture e per la scelta dei servizi che vengono forniti ai cittadini. Parliamo di comuni al di sotto dei 5mila abitanti, che rappresentano però il 70% per cento dei comuni italiani e vanno quindi a coprire un'area importante". Così Nicoletta Gozo, ricercatrice e responsabile dei progetti di innovazione urbana Enea, intervenendo all'evento "Borghi digitali: soluzioni metodologiche e tecnologiche per una strategia d'innovazione urbana e territoriale. Un modello per comuni, pubbliche amministrazioni e territori di nuova" promosso a Roma da Enea ed OpenFiber.