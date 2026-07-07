Ogni giorno avvengono oltre un miliardo di conversazioni tra persone e aziende tramite Messenger, Instagram e Whatsapp, la maggior parte delle quali su quest'ultima piattaforma. Meta ha deciso di capitalizzare quella relazione con un 'agente' al servizio degli imprenditori. Oltre un milione di aziende sta già utilizzando Meta Business Agent su WhatsApp e Messenger per rispondere ai clienti, ma l’azienda vuole farne conoscere le potenzialità ancora di più, e per questo ha portato a Milano il WhatsApp Business Summit, il primo evento in Italia dedicato alle novità della piattaforma. L'agente è in fase di rollout graduale a livello globale. Anche in Italia sarà disponibile progressivamente, e le aziende interessate possono già registrarsi per accedere non appena possibile.

“L'intelligenza artificiale sta ridefinendo il modo in cui le aziende costruiscono la relazione con i propri clienti, e la messaggistica è l'ambito in cui questo cambiamento si manifesta con maggiore evidenza: si sta trasformando da semplice canale di comunicazione a strumento per instaurare relazioni significative con i clienti su larga scala", ha dichiarato Luca Colombo, Country director di Meta per l'Italia. “Con il business messaging basato sull'intelligenza artificiale su WhatsApp, imprese di ogni dimensione possono offrire un servizio sempre attivo e personalizzato, gestendo volumi di interazione che fino a poco tempo fa richiedevano strutture e risorse proprie delle grandi organizzazioni".

Il Meta Business Agent è un agente basato sull’intelligenza artificiale pensato per aiutare le aziende a essere presenti per i propri clienti in ogni momento, 24 ore su 24, offrendo risposte tempestive e coerenti con il tono del brand, anche nella lingua locale. Meta dice che è configurabile in pochi minuti: supporta le aziende nella gestione delle richieste, nella raccomandazione di prodotti, nella prenotazione di appuntamenti e nella qualificazione dei contatti, contribuendo a liberare il tempo delle persone per attività a maggiore valore. Nei prossimi mesi arriveranno gli abbonamenti a pagamento, con opzioni specifiche per aziende di ogni dimensione.

Meta spiega che sta anche lavorando per semplificare la scoperta delle aziende che utilizzano un Meta Business Agent, direttamente su WhatsApp. A breve, le persone potranno trovare le aziende digitandone il nome nella barra di ricerca, oppure condividendone il numero di telefono o la scheda di contatto nelle conversazioni con amici e familiari.

Un’azienda italiana che sta usando questi strumenti è WeRoad: per il player turistico WhatsApp non è più solo un canale di assistenza, ma un vero e proprio canale di marketing e vendita, che connette pre‑sales, lifecycle e conversione in un’unica esperienza continua. I livelli di engagement registrano un open rate intorno al 96% e una crescita delle interazioni aumentata di 7 volte in meno di un anno. Allo stesso tempo, WhatsApp contribuisce già in modo significativo ai ricavi generati tramite CRM, mostrando come le conversazioni possano avere un impatto diretto sui risultati di business, spiega Meta.

Per le aziende di grandi dimensioni, Meta ha presentato anche la Meta Business Agent Platform, una nuova piattaforma agentica che offre l’infrastruttura per creare, personalizzare e implementare Business Agent su larga scala. La piattaforma consente di connettere gli agenti a un ecosistema crescente di sistemi e strumenti aziendali, con controlli, guardrail e strumenti di misurazione pensati per supportare esperienze personalizzate all’interno delle app di messaggistica già utilizzate dai clienti. Una versione personalizzabile per le grandi aziende, che consente l'integrazione con sistemi esistenti, quadri normativi e linee guida, sottolinea Fred Leach, VP Product Management di Meta. Per le aziende che utilizzano WhatsApp, il servizio è integrato nella piattaforma di messaggistica aziendale di Meta; sono inoltre supportati Messenger e Instagram.