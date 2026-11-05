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Dika (Regione Toscana): Per i rifiuti servono scelte coraggiose per rendere l'Italia autosufficiente"

Bernhard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana - (Foto Adnkronos)
Bernhard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana - (Foto Adnkronos)
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05 novembre 2026 | 12.01
Francesca Romano
LETTURA: 1 minuti

“Ci vuole il coraggio delle scelte e non di dire sempre: sì, va bene l'impianto ma non è il mio giardino”. È l'appello di Bernhard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, ospite dello stand di EcoEridania a Ecomondo, dove è intervenuto sul futuro dell'economia circolare e sulla gestione dei rifiuti. Per Dika, la realizzazione degli impianti è una condizione necessaria per rendere il Paese e i territori più autosufficienti, evitando di dover trasferire altrove i rifiuti che non possono essere recuperati attraverso la raccolta differenziata.

“Come Regione Toscana stiamo provando insieme ai nostri Comuni a far sì che ci sia una regione sempre più autosufficiente che non debba dipendere dall'esportazione fuori regione o fuori dal Paese dei rifiuti che non riescono ad essere differenziati”, ha spiegato. Dika ha richiamato anche il ruolo delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza energetica e contenere i costi a carico di famiglie e imprese.

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