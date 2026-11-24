Dolce&Gabbana e Tessabit, storico gruppo italiano di boutique di lusso fondato a Como, celebrano il Natale con un percorso immersivo dedicato all’arte del dono. Le decorazioni del carretto siciliano svelano l’universo dell’art de la table Dolce&Gabbana: piatti, bicchieri e oggetti di decorazione celebrano l’ospitalità italiana. Il racconto prosegue con le collaborazioni del marchio con alcune eccellenze gastronomiche italiane, i dolci natalizi di Fiasconaro, i vini siciliani di Donnafugata e la pasta del Pastificio Di Martino: proposte dedicate alla passione per il buon cibo e al piacere di ritrovarsi. Il progetto anima gli spazi della boutique Tessabit di Como, in Corso Vittorio Emanuele 3-5, per tutto il periodo delle feste