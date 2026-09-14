Dolomia, a Milano il primo temporary store

C’è un modo di intendere la bellezza che non si limita a mostrarla, ma la coltiva, la studia e la trasforma in esperienza. Per Dolomia, brand di Unifarco, questa filosofia coincide con la propria identità: un approccio scientifico e insieme poetico, capace di leggere la natura alpina come un patrimonio vivo di relazioni, equilibri e possibilità. Questa visione prende oggi una forma concreta nel cuore di Milano con l’apertura, fino al 27 settembre, del Laboratorio della Biodiversità Dolomia, il primo temporary store del brand. A partire da settembre, lo spazio situato in Corso Garibaldi (angolo via Palermo) porterà in città l’essenza delle Dolomiti, offrendo ai visitatori un percorso che unisce territorio, innovazione e cura della pelle.

Il Laboratorio della Biodiversità non è semplicemente uno spazio dedicato alla cosmetica, ma un luogo d'incontro tra il patrimonio botanico alpino e la ricerca scientifica avanzata. L’ambiente è stato concepito per guidare il pubblico alla scoperta delle linee skincare e make-up del brand attraverso: percorsi immersivi, un viaggio visivo e tattile tra gli ingredienti chiave nati dall'osservazione degli ecosistemi montani. E ancora una consulenza personalizzata, con esperti della pelle a disposizione per individuare i rituali di bellezza più adatti a ogni esigenza. Infine, un racconto vivo del dialogo tra specie vegetali, impollinatori e territori. Per Dolomia, la biodiversità non è un tema da evocare, ma un sistema da comprendere e tutelare. Il brand interpreta la bellezza come una relazione profonda: cura della pelle, certo, ma anche attenzione agli habitat e alle condizioni che rendono possibile la rigenerazione della natura. Anche la cura, come la natura, ha bisogno di tempo, ascolto e costanza. Proteggere la biodiversità oggi significa creare le condizioni perché il futuro possa continuare a essere ricco, vivo e abitabile, riconoscendo che ogni gesto quotidiano può generare un impatto concreto.

Il temporary store sarà l'occasione per conoscere le linee che rappresentano l'identità di Dolomia, nate dall'incontro tra attivi botanici alpini e ricerca cosmetica. Tra queste Rose Therapy, con il Complesso Rose Therapy a base di Rosa Prima, antica Rosa Gallica prealpina, Tarassaco e Crocus delle Nevi. Accanto a questa, Phyto Defence, con petali di zafferano coltivato in alta quota; Flora Lift, con foglie di rododendro alpino; Linfa Detox, con Scutellaria alpina; e Botanical Fit, con il brevetto Booster Tonificante Principio 46-12, che combina melissa, biancospino, rosa canina e sambuco. Anche il make-up segue la stessa filosofia, con formule trattamento e ingredienti di origine naturale. Da settembre saranno disponibili la nuova generazione di fondotinta Dolomia, che uniscono performance cosmetica e benefici skincare. Il Laboratorio della Biodiversità sarà anche uno spazio dedicato alla consulenza personalizzata. Grazie all'analisi della pelle, gli specialisti Dolomia accompagneranno ogni visitatore nella scelta della skincare più adatta e del make-up più valorizzante. Il calendario proporrà inoltre incontri gratuiti su prenotazione fino a esaurimento posti: dal 16 al 20 settembre, in occasione della Milano Beauty Week, Claudia Ciocca proporrà sessioni di Face Yoga dedicate al benessere del viso e alla consapevolezza dei gesti quotidiani.

Il 23 settembre Antonia Stefanaki, facialist olistica e terapista della bellezza, condurrà due masterclass dedicate all’automassaggio facciale e ai gesti capaci di amplificare il piacere e l’efficacia della skincare routine. Cuore del Laboratorio della Biodiversità è Wild Bee Miracle, la nuova routine antietà riparatrice che racchiude la filosofia più autentica di Dolomia: osservare la natura, comprenderne i meccanismi e trasformare questa conoscenza in formule capaci di accompagnare la pelle nel suo naturale equilibrio.

Alla base del progetto c’è il Miele Origini bio-potenziato, un ingrediente esclusivo nato dall’incontro tra ricerca scientifica, apicoltura naturalistica e tutela degli impollinatori. Il Miele Origini nasce nel Parco della Biodiversità Unifarco, dove la straordinaria ricchezza botanica delle Dolomiti permette alle api di seguire il ritmo spontaneo delle fioriture alpine. Attraverso un processo di bio-potenziamento che unisce il miele alla Bella di Bosco, antica varietà di mela dolomitica, nasce un fitocomplesso ricco di molecole bioattive, studiato per sostenere i naturali processi di equilibrio e riparazione della pelle. Wild Bee Miracle rappresenta così un nuovo modo di intendere la skincare: non solo efficacia cosmetica, ma una relazione più profonda tra persona, ambiente e natura.

In occasione della Milano Beauty Week, il cortile interno di Corso Garibaldi 50, adiacente al temporary store Dolomia, ospiterà uno spazio dedicato al mondo delle api e degli altri insetti impollinatori. Un luogo nel cuore della città dove natura, divulgazione e bellezza si incontrano per raccontare quelle relazioni invisibili che rendono possibile l’equilibrio degli ecosistemi. Protagonista degli incontri sarà Gabriele De Nadai, dottore forestale, botanico e responsabile del Laboratorio Estratti Dolomia, che accompagnerà i visitatori alla scoperta del funzionamento dell’alveare, del ruolo degli impollinatori e dell’importanza della loro tutela. A completare il percorso, una mostra fotografica dedicata agli apoidei e una Top Bar, alveare didattico ispirato ai principi dell’apicoltura naturalistica, permetteranno ai visitatori di osservare da vicino la vita della colonia e comprendere il contributo essenziale di questi insetti alla rigenerazione della natura.