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Dombrovskis: l'Europa deve abbandonare i combustibili fossili importati

Il commissario Ue Valdis Dombrovskis invita l'Europa a distanziarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili importati per affrontare lo shock energetico e la decarbonizzazione.

Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis - Fotogramma/Ipa
Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis - Fotogramma/Ipa
22 maggio 2026 | 08.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con la guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz, in Europa "stiamo fronteggiando ancora una volta un choc energetico. Non dobbiamo farci distrarre dalla decarbonizzazione e dobbiamo allontanarci dai combustibili fossili importati". Lo ribadisce a Nicosia, prima dell'Eurogruppo e dell'Ecofin informale sotto presidenza cipriota, il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis. Occorre evitare, ripete, "misure che aumentino la domanda di combustibili fossili", dato che siamo in presenza di uno choc sul versante dell'offerta. Qualsiasi misura deve essere "mirata e temporanea", sottolinea ancora una volta.

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Valdis Dombrovskis Ue crisi energia crisi Iran
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