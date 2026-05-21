Dombrovskis (Ue): "Stop a misure che aumentano la domanda di combustibili fossili"

E' particolarmente "importante" che gli Stati membri dell'Ue si astengano dall'adottare misure che aumentino la "domanda di combustibili fossili". Lo sottolinea, in conferenza stampa a Bruxelles, il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, presentando le previsioni economiche di primavera.

Alla Commissione, spiega, "noi monitoriamo e mappiamo le misure adottate dagli Stati membri in risposta a questo shock energetico e le abbiamo quantificate. Finora la situazione è abbastanza contenuta, ed è proprio questo il consiglio politico che stiamo dando: è importante che le misure politiche in risposta alla crisi siano temporanee e mirate, e non contribuiscano a sostenere o a causare un aumento della domanda di combustibili fossili".

E su quest'ultimo punto, sottolinea Dombrovskis, "poiché ci troviamo di fronte a uno shock dell'offerta, fornire ampi stimoli per sostenere la domanda di combustibili fossili non farebbe altro che contribuire a mantenere alti i prezzi dell'energia sui mercati internazionali, e in questo modo i governi potrebbero spendere ingenti somme di denaro con scarsi benefici".

Pertanto, aggiunge Dombrovskis, "è importante che, nella definizione delle misure politiche a breve termine, si tengano presenti gli obiettivi a lungo termine di decarbonizzazione dell'economia. Dobbiamo assolutamente tenerli a mente".

Nel complesso, continua il commissario all'Economia, "constatiamo già ora che la nostra economia si sta dimostrando più resiliente a questo shock dei prezzi dell'energia rispetto al precedente shock del 2022, grazie alle misure adottate per diversificare le nostre fonti energetiche, migliorando le interconnessioni tra gli Stati membri dell'Ue e implementando ulteriormente le misure a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. È fondamentale continuare a lavorare in questa direzione, ed è proprio ciò che la nostra comunicazione AccelerateEu prevede come risposta politica".

Poi, proseguee, "per quanto riguarda le tendenze fiscali, il deficit di bilancio nell'Ue è destinato ad ampliarsi in media dal 3,1% del Pil quest'anno al 3,5% del Pil il prossimo anno, e al 3,6% del Pil nel prossimo anno. Quindi, ciò che sta guidando questo processo è dovuto a diversi fattori. Uno di questi è la necessità di aumentare rapidamente le spese per la difesa e la flessibilità che abbiamo previsto con la nostra clausola di salvaguardia nazionale. Un altro fattore determinante sono gli stabilizzatori automatici, che possono svolgere un ruolo nel nuovo quadro di governance economica".

In una situazione come questa, continua Dombrovskis, "in cui ci troviamo ad affrontare un rallentamento economico, gli Stati membri non devono compensare il calo delle entrate dovuto a questo rallentamento, non devono compensare le spese per interessi più elevate e non devono compensare la componente ciclica dei sussidi di disoccupazione. Quindi, in un certo senso, questo consente un certo margine di sicurezza fiscale, ma anche un deterioramento della situazione fiscale, prima ancora che gli Stati membri inizino ad adottare misure discrezionali. E ovviamente, a questo si aggiungono ulteriori misure discrezionali adottate dagli Stati membri".

Pertanto, ragiona ancora il commissario, "questi sviluppi fiscali vanno monitorati attentamente. La sostenibilità delle finanze pubbliche è un'ancora importante per la stabilità macroeconomica e finanziaria, ed è fondamentale mantenerla tale. Il nostro margine di manovra fiscale è ora più limitato rispetto alla crisi precedente".

Ad esempio, continua, "durante la pandemia di Covid-19, abbiamo attuato un ampio stimolo fiscale, ma in un contesto di tassi di interesse molto diverso, prossimi allo zero, mentre ora i tassi di interesse sono molto più alti. Questo mi riporta alla nostra raccomandazione politica di mantenere misure di sostegno all'economia temporanee e mirate, anche per limitarne l'impatto fiscale. Tuttavia, oggi non forniamo la nostra valutazione della performance fiscale degli Stati membri. Presenteremo le previsioni e forniremo la nostra valutazione della performance degli Stati membri il 3 giugno, durante il nostro ciclo del semestre primaverile europeo".