E-commerce, la filiera in Italia vale 150 miliardi di euro

Quanto vale l’e-commerce in Italia e che impatto ha avuto l’intera filiera sul mercato del lavoro nel nostro paese? Queste alcune delle domande a cui lo studio “La Rete del Valore del commercio digitale”, condotto da Netcomm in collaborazione con Althesys , ha provato a rispondere. La ricerca evidenzia il contributo generato dalle imprese che operano online agevolando l’evoluzione digitale di imprese e consumatori, che necessitano di strategie, politiche economiche e normative in grado di supportarle Tra queste, anche Amazon, che ha partecipato alla tavola rotonda della mattinata