Il 2026 segna una brusca frenata per il fast e-commerce in Europa. Dopo due anni di crescita, i colossi asiatici del basso costo - Temu e Shein - subiscono un crollo verticale di traffico nei principali mercati Ue, lasciando spazio all'ascesa del second hand e delle piattaforme specializzate. È quanto emerge dalla nuova Mappa dei marketplace 2026 di Yocabe, che analizza le tendenze di un settore globale che supera i 5.500 miliardi di dollari.

In Europa le visite web verso Temu e Shein calano tra il 50% e l'80% rispetto al 2025: Temu perde il 71% in Italia, il 76% in Francia e il 78% in Germania, mentre fuori dall'Ue entrambi resistono (Temu +16% negli Usa, Shein cresce in Canada, Giappone e Medio Oriente). A pesare sui player cinesi sono anche le strette di Bruxelles: dal 1° luglio è entrato in vigore il dazio forfettario di 3 euro per ogni tipologia di prodotto nei pacchi extra-Ue sotto i 150 euro, senza contare la maxi-multa da 200 milioni inflitta a maggio dalla Commissione europea a Temu per violazioni del Digital Services Act.

A beneficiare dell’arresto dei due giganti è Vinted che cresce ovunque: +39% in Italia, +48% in Spagna, +56% in Germania e +29% in Francia, dove con 39 milioni di visite diventa il secondo marketplace del Paese. Amazon si conferma primo in quasi tutta Europa, tranne in Paesi Bassi, Scandinavia ed Europa dell'Est, mentre consolidano le proprie quote i player specializzati come Leroy Merlin e Decathlon.

In Italia gli acquisti online toccano i 66,6 miliardi di euro (+6% secondo Netcomm – Politecnico di Milano), ma il dato più rilevante secondo l’analisi è l'esplosione del Buy Now Pay Later, che raggiunge i 9,9 miliardi di transato (+45% in un anno). E guardando alla classifica dei marketplace più amati, nel nostro Paese Temu non rientra neppure nella top 5, in testa ovviamente Amazon e a seguire eBay, AliExpress, Vinted e Leroy Merlin.

La grande novità del 2026 è però l'intelligenza artificiale, cuore del cosiddetto "agentic commerce": gli assistenti virtuali, come Alexa for Shopping o Zalando Assistant, confrontano offerte e concludono l'acquisto al posto dell'utente. "Oggi per chi vende non basta essere trovati, bisogna essere scelti da un sistema che legge schede prodotto e prezzi", spiega Vito Perrone, CEO e co-founder di Yocabe. "I numeri raccontano un mercato che si riequilibra: i marketplace cinesi rallentano sotto il peso di dazi e controlli, mentre vince chi ha investito in logistica, dati puliti e fiducia".