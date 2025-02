Ebner (chef ristorante “1524”): “Unisco i prodotti del territorio alle eccellenze italiane” 

"Cerco sempre di lavorare con i prodotti del territorio combinandoli con le eccellenze nazionali, ad esempio a me piace il mare quindi scelgo anche il pesce”. Così Manuel Ebner, chef del ristorante “1524” all’interno della tenuta Ansitz di Cornaiano (BZ), ha spiegato il suo modo di intendere la cucina durante l’ottava tappa del tour “SquisITA – L’Italia in un boccone”, promosso da Metro Italia dal 2022 in occasione del suo 50° anniversario. “Cerchiamo vecchi metodi, vecchi e ricette o prodotti dimenticati che però reinterpretiamo con lo stile di oggi”, ha aggiunto lo chef.