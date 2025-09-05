circle x black
Cerca nel sito
 

Economia, Busnelli (Amazon Italia): "Urgono riforme concrete per attrarre investimenti"

05 settembre 2025 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"In Italia servono riforme concrete e strutturali da applicare con urgenza. Nel momento in cui il sistema riesce a esprimere queste riforme saremo in grado di continuare ad attrarre investimenti dall'estero, ma anche soprattutto di supportare la crescita della nostra economia e della nostra occupazione". Sono le parole di Giorgio Busnelli, Vp Country Manager di Amazon Italia, intervenendo al 51esimo Forum di Cernobbio dove è stata presentata la ricerca "Investire nel Mediterraneo: dinamiche in Italia e Spagna", realizzata da Amazon e Thea (The european house Ambrosetti).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Papa Prevost, il fuori programma con i pesci a Castel Gandolfo: "Qualcuno ha fame?" - Video
Venezia 82, 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo: il commento delle nostre inviate
News to go
'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza