Economia, Busnelli (Amazon Italia): "Urgono riforme concrete per attrarre investimenti"

"In Italia servono riforme concrete e strutturali da applicare con urgenza. Nel momento in cui il sistema riesce a esprimere queste riforme saremo in grado di continuare ad attrarre investimenti dall'estero, ma anche soprattutto di supportare la crescita della nostra economia e della nostra occupazione". Sono le parole di Giorgio Busnelli, Vp Country Manager di Amazon Italia, intervenendo al 51esimo Forum di Cernobbio dove è stata presentata la ricerca "Investire nel Mediterraneo: dinamiche in Italia e Spagna", realizzata da Amazon e Thea (The european house Ambrosetti).