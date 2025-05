Economia: Crespi (Pinacoteca di Brera), ‘Stiamo creando ponte tra Brera e Museo di Stato dell’Oman’

“Quello dei Paesi del Golfo è un mondo molto interessante, dove c'è una visione incredibile su cosa possono essere i beni culturali e l'arte come momento di riflessione e di dialogo tra le nazioni. Siamo appena tornati dall'Oman, con cui abbiamo iniziato una collaborazione per creare un ponte tra la Grande Brera e il Museo di Stato dell'Oman”. Lo afferma Angelo Crespi, direttore generale Pinacoteca di Brera, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana.