Economia, La Russa: "Segnali di fiducia, il peggio può essere alle spalle"

"Segnali positivi provenienti dal mondo economico che lasciano sperare in una fase di ripresa dopo le tensioni internazionali", ha dichiarato il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo a Investopia, forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese tenutosi a Milano grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting. "Un'iniziativa importante e momento di coesione e rafforzamento dei rapporti economici, culturali e di amicizia con gli Emirati Arabi Uniti", ha concluso il presidente del Senato Ignazio La Russa.