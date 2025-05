Economia, Lunelli (Fondazione Altagamma): "Settore in crescita guidato da turismo internazionale"

“Questo è un luogo di incontro e di opportunità, perché gli Emirati Arabi Uniti sono un mercato fondamentale. Per quello che è il settore dell'alta gamma è evidente che si tratta di un mercato di grande rilevanza, che negli ultimi anni è cresciuto molto. E’ una crescita guidata dal turismo internazionale, per cui ormai gli Emirati Arabi sono diventati una grande vetrina in cui i marchi dell'alta gamma italiana giocano un ruolo importante”. Queste le parole di Matteo Lunelli, presidente di Fondazione Altagamma e amministratore delegato del Gruppo Lunelli, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana.