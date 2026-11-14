Economia sociale, primo Festival chiude con oltre 4mila presenze

"Non chiediamo risposte immediate, ma risposte solide per consentire al Piano di azione dell'economia sociale di essere strumento di sviluppo per il futuro del paese. Oggi chiediamo al governo, e ai prossimi che verranno, di dare continuità al Piano d'azione. Capiamo che siamo nelle ore cruciali della manovra. Vogliamo avere, però, la convinzione che la misura possa essere accompagnata per dieci anni. Deve diventare un punto di azione con riconoscimenti di merito fiscale". È quanto emerge dal panel finale del Festival dell'economia sociale di Forlì "Europa, Italia, Regioni: dal piano alle azioni per l'economia sociale", come espresso dagli organizzatori: Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, Gabriele Sepio, direttore scientifico del festival, e Luigi Bobba, presidente della Fondazione Terzjus.

Cala così il sipario sulla I edizione del Festival dell’Economia Sociale “Un Piano che genera valore. Dalla complessità al sistema”. La tre giorni che si è tenuta a Forlì e ha visto oltre 4.000 presenze ai 32 panel organizzati dove 130 relatori italiani e internazionali si sono confrontati sulle macro aree dell’economia sociale che in Italia vale l’8% del PIL, 400.000 enti e imprese, 1,53 milioni di persone occupate e 4,6 milioni di volontari. Un ampio perimetro che vede: cooperative, enti del Terzo settore, enti sportivi dilettantistici ed enti religiosi, insieme al credito cooperativo, alle fondazioni di origine bancaria e alla filantropia. L'Unione Europea ha incluso l’economia sociale tra i 14 ecosistemi imprenditoriali e industriali strategici per l’Europa.

I Paesi membri stanno però rispondendo con tempi, percorsi e strumenti molto diversi, e il confronto tra Spagna, Francia e Italia li rende evidenti. La Spagna ha una legge quadro dal 2011 e una strategia 2023-2027 già alla valutazione intermedia, sostenuta da un PERTE per l’economia sociale e della cura da oltre 800 milioni nella prima fase: la legge viene prima e le risorse accompagnano. La Francia ha una legge sull’economia sociale e solidale dal 2014 e il 9 luglio 2026 ha adottato la sua prima strategia nazionale, con 108 azioni, obiettivi numerici al 2035 e indicatori costruiti con l’OCSE: il governo per obiettivi misurabili. Francia e Spagna hanno in comune una legge quadro e un ministero di riferimento, e anche per questo partivano da una posizione più avanzata quando la Raccomandazione è stata approvata. L’Italia, dove l’economia sociale non ha ancora una cornice giuridica unitaria e le competenze sono distribuite tra più ministeri, ha alle spalle la riforma del Terzo settore e ha approvato il proprio Piano d’azione nazionale in Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026.