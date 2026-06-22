circle x black
Cerca nel sito
 

Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle città

22 giugno 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

La qualità degli ambienti interni entra al centro del dibattito sulla riqualificazione edilizia. Al Senato istituzioni, mondo scientifico e imprese hanno evidenziato la necessità di affiancare all'efficienza energetica temi come salubrità, ventilazione, comfort e qualità dell'aria. Un approccio integrato che punta a migliorare il benessere delle persone, valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e rendere le città più sostenibili e resilienti. La sfida è trasformare la transizione energetica in un'opportunità concreta per la salute pubblica e la qualità dell'abitare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Malagò eletto nuovo presidente Figc, il momento dell'annuncio - Video
Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"
All'Assemblea Figc la protesta dei tifosi: "Per un calcio giusto e popolare"
Vannacci: "A scuola non si studia l'inno d'Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini" - Video
News to go
Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana
Bagno di folla per Meloni al raduno degli alpini - Video
Coldiretti: in 50 anni persi 2,4 milioni di ettari di pascoli - Video
News to go
Il Regno Unito vuole vietare i social agli under 16
News to go
Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping
News to go
Laureati, all'estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta in Italia
Francia, vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno
Maturità 2026, medico nutrizionista: "Ecco i super food per il cervello" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza