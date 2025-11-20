Edilizia, Capaccioli (Gbc Italia): "Produzione nazionale leader in Europa"

"Il Made in Italy sa esprimere eccellenza: ciò che conta è riuscire a diffondere, anche presso il decisore pubblico, una cultura delle migliori pratiche. Siamo già leader in Europa nell'ambito edilizio e vogliamo continuare a tracciare una strada che valorizzi sempre più la nostra produzione nazionale, che rimane centrale nel contesto europeo". Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente Green Building Council Italia, partecipando a Milano al Made Expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell'edilizia e dell'architettura, a Fiera Milano fino al 22 novembre 2025.