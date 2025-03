Edilizia, Feltrin (FederlegnoArredo): "Occasione per evidenziare qualità costruttive del legno"

“Questo accordo è molto importante in quanto pone al centro la motivazione della costruzione in legno, che in Italia fa fatica a prendere piede. Questa è un'ottima occasione per evidenziare le qualità costruttive che ha il legno” che in questo contesto “possa essere, invece, un inizio di riutilizzo di questo prezioso materiale”. Così, Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, all’evento con la stampa organizzato presso la sede del Masaf - Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in cui sono state presentate le iniziative atte a favorire l’utilizzo del legno nell’edilizia nel cantiere edile più grande d’Europa: quello del cratere sisma 2016-2017, nell’Appennino centrale.