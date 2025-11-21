Edilizia, Pilotto (sindaco Monza): "Made expo fotografia dell’avanzamento tecnologico"

Al Made expo a Milano: "Occorre attenzione da parte degli operatori, ma anche da parte della pubblica amministrazione"
"Manifestazioni del genere sono importantissime perché rappresentano un concentrato che fotografa l'avanzamento tecnologico in tanti ambiti come quello delle costruzioni piuttosto che della sicurezza digitale o l'ambito generale delle connessioni digitali". A dichiararlo è il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, presente a Milano al Made expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell’edilizia e dell’architettura, a Fiera Milano fino al 22 novembre 2025.
"Il tema della Smart City mixa molti elementi come ambiente, mobilità, presenza imprenditoriale e non solo: in questo periodo la nostra provincia, il capoluogo e la Provincia stanno facendo dei passi avanti complessivamente nell'idea di una vivibilità del territorio che è fatta di molte scelte particolari che vanno ad esempio dall'installazione delle videocamere o quello dell'illuminazione. In quest’ultimo caso, sostituendo le 'lampade', abbiamo risparmiato 1500 tonnellate di Co2, che è l'equivalente di 72.000 alberi adulti. Anche solo rispettando le norme si ottengono dei risultati", ha concluso il sindaco di Monza.