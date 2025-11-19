Edilizia, Rixi: "Innovazione e sostenibilità centrali in rigenerazione urbana e infrastrutture"

Al Made Expo 2025 a Fiera Milano, il vice ministro alle infrastrutture e trasporti evidenzia i punti cardine per la trasformazione delle città italiane
“Negli ultimi anni stiamo portando avanti un ampio programma di interventi strategici che riguardano non solo le infrastrutture tradizionali, ma anche la rigenerazione urbana, la digitalizzazione e l’innovazione dei sistemi di mobilità, temi che sono al centro di questo evento. L’integrazione delle tecnologie sostenibili, l’efficientamento energetico e la mobilità innovativa sono aspetti chiave per costruire un Paese più competitivo e pronto ad affrontare le sfide future”.
Così il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, in una nota inviata nella giornata inaugurale di Made expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell’edilizia e dell’architettura, a Fiera Milano dal 19 al 22 novembre 2025.
Un evento che “il Ministero seguirà con grande attenzione”, conclude Rixi.