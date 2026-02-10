circle x black
Editoria, Economy Group presenta nuova rivista 'Ricerca Circolare'

Promossa da Roche Italia

10 febbraio 2026 | 12.27
Redazione Adnkronos
Economy Group amplia la propria offerta editoriale e lancia 'Ricerca Circolare', nuova rivista semestrale dedicata al racconto della ricerca scientifica come leva strategica per l’innovazione, la competitività e la sostenibilità del Sistema Paese, promossa da Roche Italia. 'Ricerca Circolare' - spiega una nota - nasce come laboratorio editoriale partecipativo, pensato per dare voce a chi la ricerca la fa ogni giorno - ricercatori, scienziati, clinici, imprese, istituzioni - e a chi ne beneficia nella cura, nella formazione e nello sviluppo industriale. L’obiettivo è rendere visibile un processo spesso percepito come distante o estraneo, ma che genera valore concreto per tutti e non solo per la salute dei cittadini e per l’economia.

Ogni numero sarà come un reportage a più voci: dallo sguardo ravvicinato alle scoperte scientifiche che ridisegnano la salute pubblica e l’innovazione terapeutica, fino alle implicazioni economiche e sociali che muovono il Sistema Paese, tra sfide di competitività globale e occasioni di inclusione per giovani talenti. Espressione di una circolarità concreta che abbraccia ricercatori e investitori, pazienti e associazioni, policymaker e startup, con un approccio che rifiuta la cronaca scontata e cerca il significato profondo dei cambiamenti. La rivista si inserisce nel più ampio progetto 'Ricerca Circolare', campagna di informazione lanciata da Roche Italia per rafforzare la consapevolezza sulla ricerca scientifica come bene comune e come fattore chiave di crescita.

Edita da Economy Group, 'Ricerca Circolare' è diretta da Marina Marinetti, condirettrice del mensile Economy, e propone un’analisi approfondita delle nuove frontiere della ricerca - dall’intelligenza artificiale alla medicina personalizzata - con un focus sulle ricadute sociali, economiche, industriali, culturali degli investimenti scientifici che a loro volta stimolano nuova ricerca scientifica e quindi ulteriori effetti benefici a diversi livelli. Ogni numero affronta il tema della ricerca in una prospettiva sistemica, mettendo in relazione salute, sviluppo economico, sostenibilità e competitività.

"La nascita della rivista porta con sé un sostegno dichiarato: quello di Roche, impegnata da anni a difendere l’autonomia della ricerca, ad accelerare l’ingresso di terapie innovative e a rafforzare la rete delle comunità di cura. Questa alleanza trasforma la missione di Ricerca Circolare in una sfida culturale: offrire strumenti di lettura e storie emblematiche capaci di raccontare un ecosistema complesso, dove l’impatto della scienza si misura nei gesti quotidiani di medici, pazienti, imprenditori e ricercatori - commenta Marina Marinetti, direttrice responsabile di Ricerca Circolare - Una sfida che muove su due fronti: documentare gli effetti concreti della ricerca sul territorio e stimolare la cultura della collaborazione aperta, capace di unire pubblico e privato sotto la stessa responsabilità. A chi vede nella ricerca un patrimonio di progresso, Ricerca Circolare promette conoscenza, connessioni e strumenti per assumere un ruolo attivo in una nuova stagione di crescita e consapevolezza, insieme a Roche e all’intero ecosistema della scienza italiana".

Il primo numero di 'Ricerca Circolare' sarà disponibile dal 10 febbraio, in edicola allegato al mensile Economy e potrà essere richiesto gratuitamente anche online attraverso il sito www.ricercacircolare.it.

